Неизвестные украли с мемориального кладбища и обезглавили скульптуру Рокоссовского

Неизвестные украли с мемориального кладбища и обезглавили скульптуру советского и польского военачальника Константина Рокоссовского. Это произошло в городе Легница. Как сообщают местные СМИ, похищенную и разрушенную скульптуру обнаружили сегодня днем.