Полицейский, которого следствие считает организатором задержания Голунова, обратился с жалобой к президенту

Бывший сотрудник московской полиции Игорь Ляховец, которого следствие считает организатором задержания журналиста Ивана Голунова, обратился с жалобой к президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает сайт «МБХ медиа». В жалобе говорится, что прокуратура не отвечает на заявления Ляховца с требованием возобновить уголовное преследование Голунова. Между тем, Басманный суд сегодня продлил срок ареста Ляховцу и еще трем бывшим полицейским, которых обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков. По данным следствия, летом прошлого года они подбросили журналисту Голунову запрещенные вещества, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.