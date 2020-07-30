Полицейский, которого следствие считает организатором задержания Голунова, обратился с жалобой к президенту

Бывший сотрудник московской полиции Игорь Ляховец, которого следствие считает организатором задержания журналиста Ивана Голунова, обратился с жалобой к президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает сайт «МБХ медиа». В жалобе говорится, что прокуратура не отвечает на заявления Ляховца с требованием возобновить уголовное преследование Голунова. Между тем, Басманный суд сегодня продлил срок ареста Ляховцу и еще трем бывшим полицейским, которых обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков. По данным следствия, летом прошлого года они подбросили журналисту Голунову запрещенные вещества, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.
2020-07-30T22:32:30+03:00
2020-07-30T22:32:30+03:00
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22:32, 30 июля 2020
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