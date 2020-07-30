Президент США Дональд Трамп сегодня публично озвучил идею переноса дня голосования на выборах президента в этом году — до тех времен, когда голосовать можно будет безопасно, имея в виду пандемию коронавируса.

На волне все большего падения своих рейтингов — Дональд Трамп отстает от Джо Байдена по опросам на 15 п,п, президент США сегодня публично озвучил идею переноса президентских выборов. «С повсеместным голосованием по почте, — написал сегодня Трамп в твиттере, выборы 2020 станут самыми неточными и мошенническими выборами в истории. Это будет настоящим позором для США. Отложим выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать должным образом, надёжно и безопасно?» — спросил аудиторию президент США.

Конституцию страны не дает таких полномочий президенту — день выборов устанавливает законом Конгресс США ( и он не менялся с 1845 года — первый вторник после первого понедельника ноября). Но даже если бы Конгресс США перенес дату голосования, то выбор был бы ограничен — потому что Конституция США устанавливает дату начала полномочий вновь избранного президента — 20 января.

Лидеры Республиканской Партии категорически отвергли идею Трампа о переносе выборов — лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел заявил, что никогда в истории страны, невзирая на войны и великую депрессию, выборы не переносились, и «мы найдём способ провести их 3 ноября». Против высказались также сенаторы Марко Рубио и Тед Круз, а также лидеры отделений республиканской партии в штатах.

С начала пандемии коронавирус Президент Дональд Трамп постоянно настаивает на том — без каких-либо доказательств, что демократы фальсифицируют голоса, поданные по почте.