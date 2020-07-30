Московский суд согласился развести сына бывшего Генпрокурора Артема Чайку с его женой

Публичным конфликт в семье стал после того, как Марина Чайка, ранее не фигурировавшая в СМИ, записала видеообращение, в котором рассказала об угрозах в ее адрес, и в адрес ее родных. По словам женщины, уже два месяца ей не отдают паспорт, а муж Артем Чайка не соглашается на развод. Она также утверждала, что органы опеки дали ей понять, что в суде будут придерживаться стороны сына бывшего Генпрокурора.

Сегодня же Мировой суд Пресненского района удовлетворил ходатайство Марины Чайки. Однако до сих пор не решен вопрос, с кем останутся дети. В семье их четверо, двое из них несовершеннолетние. Позднее этот вопрос также решит суд. Кроме того, предстоит разбирательство о назначении алиментов.

Артем Чайка – крупный бизнесмен, он является владельцем кампании, которая поставляет щебень для РЖД и фирмы, занимающейся добычей песка в Калужской области. В собственности супругов также находится здание в Томске, ежемесячный доход от которого составляет 1 миллион рублей. Марина Чайка заверяет, что имущественных претензий к мужу она не имеет.

Артем Чайка пока публично не отреагировал ни на видеообращение своей супруги, ни на решение суда. В поле зрения СМИ сын бывшего Генпрокурора попал после расследования Фонда Борьбы с Корупцией.