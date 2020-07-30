В Минске состоялся митинг в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской

Ее считают основным соперником действующего лидера Александра Лукашенко.

Люди начали приходить в один из минских парков еще за несколько часов до начала митинга в поддержку Тихановской. У многих в руках были бело-красно-белые полотнища – это бывший государственный флаг Белоруссии, который был заменен 25 лет назад, уже в первый год президентства Лукашенко. Перед собравшимися выступали музыканты и родственники тех, кого местные правозащитники считают политзаключенными. Наконец, на сцену вышла сама Тихановская. Она вновь уверяла: власть ей не нужна, и в случае, если она победит, назначит новые выборы президента и отпустит всех политзаключенных. Одновременно Тихановская усомнилась в официальной версии Минска по поводу трех десятков задержанных россиян, которые, как утверждают власти, готовили массовые беспорядки вместе с некоторыми белорусскими активистами. Кандидатка, чей муж блогер Сергей Тихановский не допущен к выборам и находится в СИЗО, настаивает: оппозиции нужны честные выборы, а не революция. По самым разным оценкам, послушать Тихановскую в минский парк пришли от 10 до 40 тысяч человек.

Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа.