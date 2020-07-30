В ВОЗ связали рост числа заразившихся коронавирусом в ряде стран с нежеланием молодежи принимать меры предосторожности

Во Всемирной организации здравоохранения связали рост числа заразившихся коронавирусом в ряде стран с нежеланием молодежи принимать меры предосторожности. С соответствующим комментарием выступил глава организации Тедрос Гебрейесус. Последняя время показатель заражения COVID-19 среди молодежи стал расти в Нидерландах. Кроме того, официальные лица во Франции и Испании возложили ответственность за увеличение числа заболевших на молодых людей, которые, по их мнению, отказываются от социальной дистанции и не носят маски, — пишет агентство Интерфакс.
2020-07-30T21:34:07+03:00
2020-07-30T21:34:07+03:00
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21:34, 30 июля 2020
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