В ВОЗ связали рост числа заразившихся коронавирусом в ряде стран с нежеланием молодежи принимать меры предосторожности

Во Всемирной организации здравоохранения связали рост числа заразившихся коронавирусом в ряде стран с нежеланием молодежи принимать меры предосторожности. С соответствующим комментарием выступил глава организации Тедрос Гебрейесус. Последняя время показатель заражения COVID-19 среди молодежи стал расти в Нидерландах. Кроме того, официальные лица во Франции и Испании возложили ответственность за увеличение числа заболевших на молодых людей, которые, по их мнению, отказываются от социальной дистанции и не носят маски, — пишет агентство Интерфакс.