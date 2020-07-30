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21:33, 30 июля 2020

Совет Евросоюза ввел санкции против четырех россиян, подозреваемых в кибератаках

Под ограничения попали Алексей Минин, Алексей Моринец, Евгений Серебряков и Олег Сотников, который в ЕС называют сотрудниками российской военной разведки. Под санкции также попал главный центр специальных технологий главного управления Генштаба российских вооруженных сил. Кроме того, в санкционном списке оказались два гражданина Китая и две компании из КНР и Северной Кореи.



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