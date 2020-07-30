Почти 35 тысяч человек по данным правозащитного центра «Весна» присоединились к акции оппозиции в Минске

Это митинг в поддержку кандидатов в президенты Светланы Тихановской, вокруг которой объединились оппозиционные силы республики после того, как целый ряд соперников Александра Лукашенко не был допущен до предстоящих выборов, либо оказался под арестом. В числе требований митингующих – освобождение политзаключенных и свободные, честные выборы.
2020-07-30T21:33:23+03:00
2020-07-30T21:35:50+03:00
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21:33, 30 июля 2020
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