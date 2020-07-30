Московские магазины начали предупреждать покупателей, что с завтрашнего дня не будут обслуживать посетителей без масок и перчаток, — пишут горожане в социальных сетях. Некоторым пришедшим без средств защиты отказали в обслуживании уже сегодня. Сотрудники магазинов объясняют это начинающимися проверками Роспотребнадзора. В ряде случаев посетителей предупредили, что массово штрафовать собираются, прежде всего, покупателей.
2020-07-30T21:04:20+03:00
2020-07-30T21:04:20+03:00
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21:04, 30 июля 2020
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