Московские магазины начали предупреждать покупателей, что с завтрашнего дня не будут обслуживать посетителей без масок и перчаток, — пишут горожане в социальных сетях. Некоторым пришедшим без средств защиты отказали в обслуживании уже сегодня. Сотрудники магазинов объясняют это начинающимися проверками Роспотребнадзора. В ряде случаев посетителей предупредили, что массово штрафовать собираются, прежде всего, покупателей.