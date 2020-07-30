В Минске проходит многотысячный митинг в поддержку Светланы Тихановской

Ее считают основным соперником действующего президента Александра Лукашенко на предстоящих выборах. По разным данным, на акцию пришли от десяти до сорока тысяч человек. Светлана Тихановская, выступая перед собравшимися, раскритиковала белорусские власти и обвинила их, в том числе, в том, что они увязали ситуацию с наемниками из частной военной компании «Вагнера» с делом ее супруга Сергея Тихановского. Изначально предполагалось, что именно он будет участвовать в выборах президента Белоруссии. Однако, его арестовали. В итоге оппозиционные силы республики объединились вокруг Светланы Тихановской. Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа.
2020-07-30T21:03:29+03:00
2020-07-30T21:03:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 30 июля 2020
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