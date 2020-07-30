МИД России раскритиковал белорусские власти из-за ситуации с задержанием под Минском тридцати трех россиян

В заявлении министерства говорится, что группа наших соотечественников следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы. Всю логистику на территории республики обеспечивала белорусская компания. Попытка обвинить задержанных во вмешательство в дела республики вызывает недоумение, — подчеркивается в заявлении МИДа. Ведомство потребовало обеспечить к задержанным доступ консульских сотрудников. Накануне силовые структуры Белоруссии объявили, что в республике задержаны бойцы российской частной военной компании «Вагнер». В Службе безопасности Украины сообщили, что эти люди принимали активное участие в боевых действиях в Донбассе. Украинские власти намерены добиваться экстрадиции задержанных россиян.
2020-07-30T21:03:10+03:00
2020-07-30T21:03:10+03:00
https://echo.msk.ru/news/2684671-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:03, 30 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…
Популярное за неделю
28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)