МИД России раскритиковал белорусские власти из-за ситуации с задержанием под Минском тридцати трех россиян

В заявлении министерства говорится, что группа наших соотечественников следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы. Всю логистику на территории республики обеспечивала белорусская компания. Попытка обвинить задержанных во вмешательство в дела республики вызывает недоумение, — подчеркивается в заявлении МИДа. Ведомство потребовало обеспечить к задержанным доступ консульских сотрудников. Накануне силовые структуры Белоруссии объявили, что в республике задержаны бойцы российской частной военной компании «Вагнер». В Службе безопасности Украины сообщили, что эти люди принимали активное участие в боевых действиях в Донбассе. Украинские власти намерены добиваться экстрадиции задержанных россиян.