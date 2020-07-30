Академик-вирусолог Зверев считает, что вакцина от коронавируса «ненадежна», чтобы прививаться в ближайшее время

Академик РАН, научный руководитель НИИ вакцины и сывороток им.И.И.Мечникова Виталий Зверев считает вакцинацию от коронавируса в сентябре слишком рискованной. Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова высказал свое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о «ненадежности» разработанной вакцины.

«Для того, чтобы создать эффективную безопасную вакцину, нужны годы. И когда мне предлагают через полгода после обнаружения новой инфекции какую-то вакцину, есть сомнения. Я не знаю, какая она — надежная или нет, безопасная ли она. Потому что за это время невозможно определить какая она. И поэтому я ни за что в сентябре ничем не привьюсь», — сказал он.

По мнению Виталия Зверева, на разработку безопасной проверенной вакцины нужно 3-4 года.

«Для создания эффективной и безопасной вакцины необходимо 3-4 года. Я считаю, что это (коронавирус) обыкновенная вирусная инфекция, которых у нас в жизни очень много. Не надо демонизировать этот вирус. Это такой же вирус, который не так опасен, как думали вначале. Ия не считаю, что создание вакцины в ближайшее время — это главная задача», — отметил вирусолог.