Швейцарская прокуратура начала судебное разбирательства в отношении президента Международной ассоциации футбола Джанни Инфантино. Об этом сообщает агентство Reuters. Чиновника обвиняют в подстрекательстве сотрудников прокуратуры к злоупотреблению полномочиями. Поводом стали его тайные переговоры с федеральным прокурором, В то время, когда швейцарская прокуратура вела против футбольной федерации целый ряд дел. На фоне скандала прокурор Михаэль Лаубер подал в отставку. При этом и он, и Инфантино уверяют, что никаких нарушений закона с их стороны не было. Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. В отношении его предшественника Йозефа Блаттера тоже велось судебное разбирательство. Он был отстранен от футбольной деятельности на несколько лет.
2020-07-30T20:34:52+03:00
2020-07-30T20:34:52+03:00
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20:34, 30 июля 2020
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