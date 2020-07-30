Сбербанк по результатам внутренней проверки решил не увольнять своего сотрудника, которого обвиняли в домогательствах

Сбербанк по результатам внутренней проверки решил не увольнять своего сотрудника Сергея Миненко, которого обвиняли в домогательствах. Об этом со ссылкой на пресс-службу банка сообщает интернет-издание The Bell. На время проверки Миненко был отстранен от работы. Претензии в его адрес появились в середине июля. Тогда же в домогательствах заподозрили еще одного сотрудника Сбербанка Руслана Гафарова. Тот сразу же уволился по собственному желанию.