Сбербанк по результатам внутренней проверки решил не увольнять своего сотрудника, которого обвиняли в домогательствах

Сбербанк по результатам внутренней проверки решил не увольнять своего сотрудника Сергея Миненко, которого обвиняли в домогательствах. Об этом со ссылкой на пресс-службу банка сообщает интернет-издание The Bell. На время проверки Миненко был отстранен от работы. Претензии в его адрес появились в середине июля. Тогда же в домогательствах заподозрили еще одного сотрудника Сбербанка Руслана Гафарова. Тот сразу же уволился по собственному желанию.
2020-07-30T20:34:23+03:00
2020-07-30T20:34:23+03:00
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20:34, 30 июля 2020
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