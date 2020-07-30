Более двадцати пяти тысяч человек, по данным движения «Весна», вышли в Минске на митинг в поддержку Тихановской

Более двадцати пяти тысяч человек, по данным правозащитного движения «Весна», вышли в Минске на митинг в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской. В эти минуты акция продолжается. Светлана Тихановская – жена Сергея Тихановского, которого не допустили в участии в выборах и арестовали по обвинению в нападении на сотрудника милиции. Со штабом Тихановской объединились команды других недопущенных до выборов кандидатов – Валерия Цепкало и Виктора Бабарико.
2020-07-30T20:32:57+03:00
2020-07-30T20:32:57+03:00
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20:32, 30 июля 2020
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