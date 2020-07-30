Украина намерена добиваться экстрадиции россиян, задержанных в Белоруссии

Об этом сообщает администрация украинского президента. В сообщении отмечается, что Киев обратится к белорусским властям с ходатайством об экстрадиции. Накануне силовые структуры Белоруссии заявили о задержании тридцати трех бойцов российской частной военной компании «Вагнер», которые, как утверждалось, прибыли для дестабилизации обстановки перед выборами. В Службе безопасности Украины сообщили, что задержанные бойцы принимали активное участие в боевых действиях в Донбассе. В российском посольстве в Белоруссии говорят, что задержанные россияне – это, вероятно, сотрудники частного охранного предприятия, которые ехали через Белоруссию транзитом и опоздали в Минске на самолет.