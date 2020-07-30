Губернатор Подмосковья утверждает, что власти выплатили 30 млн руб. жителям городского округа Руза после затопления

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев утверждает, что власти региона выплатили около тридцати миллионов рублей жителям городского округа Руза после затопления. Об этом сообщает агентство ТАСС. Ранее Воробьев говорил, что власти выплатят по два миллиона рублей жителям, потерявшим свои дома, и по 300 тысяч тем, чьи дома можно восстановить.
2020-07-30T20:05:40+03:00
2020-07-30T20:05:40+03:00
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20:05, 30 июля 2020
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