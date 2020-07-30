В ГИБДД начали выдавать водительские права нового образца, — сообщает сайт «Автоньюс» со ссылкой на водителей, поменявших документы. В начале месяца МВД сообщало об изменении дизайна бланка водительского удостоверения. В ГИБДД говорили, что начнут выдавать права нового образца во второй половине августа. На лицевой стороне документа появились надписи «водительское удостоверение» на трех языках – на русском, английском и французском. В пояснениях к приказу ведомства говорилось, что МВД приводит вид удостоверения в соответствии с нормами международного права. Специально менять права необходимости нет, документы нынешнего образца будут и дальше считаться действительными.