Басманный суд Москвы продлил до 7 сентября арест четырем силовикам, которые проходят по делу журналиста Ивана Голунова

Об этом сообщает сайт «МБХ медиа». Бывшим полицейским предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков. По данным следствия, летом прошлого года силовики подбросили запрещенные вещества в рюкзак Голунова, а также в его квартиру, чтобы привлечь журналиста к уголовной ответственности.