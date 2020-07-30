Басманный суд Москвы продлил до 7 сентября арест четырем силовикам, которые проходят по делу журналиста Ивана Голунова

Об этом сообщает сайт «МБХ медиа». Бывшим полицейским предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков. По данным следствия, летом прошлого года силовики подбросили запрещенные вещества в рюкзак Голунова, а также в его квартиру, чтобы привлечь журналиста к уголовной ответственности.
2020-07-30T20:03:49+03:00
2020-07-30T20:03:49+03:00
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20:03, 30 июля 2020
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