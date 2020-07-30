ЕР приостанавливает членство в партии депутата заксобрания Петербурга, задержанного по подозрению в получении взятки

«Единая Россия» приостанавливает членство в партии депутата заксобрания Петербурга Романа Коваля, задержанного по подозрению в получении крупной взятки. Об этом агентству ТАСС сказал заместитель секретаря генсовета политической организации Сергей Перминов. Этим вечером Следственный комитет сообщил, что Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина задержали по делу о получении взятки размером более пятнадцати миллионов рублей. По версии следствия, сумма была получена от предпринимателя в последние три года в виде денег и автомобиля. Как сообщается, за взятку депутат обещал поспособствовать выделению бюджетных средств на ряд проектов.