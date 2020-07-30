Пресненский суд Москвы на полгода продлил срок домашнего ареста Михаилу Ефремову

Пресненский суд Москвы на полгода продлил срок домашнего ареста актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому по делу о смертельном ДТП. Следующее судебное заседание назначено на пятое августа. Ранее источник агентства ТАСС отмечал, что на продлении ареста настаивала прокуратура. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев был против, он просил суд назначить другую меру пресечения и разрешить актеру ежедневные двухчасовые прогулки. Ефремов готов понести наказание, но защита считает признание вины преждевременным, — сказал Пашаев после сегодняшнего заседания суда. Ранее Эльман Пашаев утверждал, что у защиты достаточно доказательств невиновности Ефремова.