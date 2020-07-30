Рубль и облигации федерального займа сегодня существенно подешевели, — пишет агентство Reuters. Рубль достиг отметки минимальной с середины мая, евро – минимума с начала апреля. Агентство отмечает, что на ситуацию повлияли дешевеющая нефть и слова американского лидера Дональда Трампа, который задумался о переносе президентских выборов, намеченных на ноябрь.