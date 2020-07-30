В московский книжный магазин «Ходасевич», по сообщению сотрудников, пришла полиция

Об этом пишет сайт «ОВД-Инфо». Согласно этим данным, силовики сорвали со стен магазина наклейки, которые посчитали политически агитационными, а также календарь, где усмотрели пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. С продавцов собираются взять объяснения. Суть претензий не раскрывается. Сайт отмечает, что поводом для визита силовиков стало заявление активиста провластного движения СЕРБ, которые побывали в книжном накануне и, как говорят сотрудники, распугали всех посетителей, угрожали окружающим и забрали один из товаров.