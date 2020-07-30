Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская вызвала на дебаты действующего лидера республики Лукашенко

Кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская вызвала на дебаты действующего лидера республики Александра Лукашенко. Она сказала, что не видит смысла участвовать в дебатах на государственном телевидении в отсутствие нынешнего президента и предложила Лукашенко встретиться на дебатах один на один в минском парке дружбы народов. Этим вечером в Минске проходит акция оппозиции. Как сообщает в Твиттере белорусский журналист Франак Вячорка, пришли тысячи людей. Место проведения акции оцепила полиция и армия. В числе требований участников – освобождение политзаключенных.
2020-07-30T19:33:07+03:00
2020-07-30T19:33:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 30 июля 2020
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