Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская вызвала на дебаты действующего лидера республики Лукашенко

Кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская вызвала на дебаты действующего лидера республики Александра Лукашенко. Она сказала, что не видит смысла участвовать в дебатах на государственном телевидении в отсутствие нынешнего президента и предложила Лукашенко встретиться на дебатах один на один в минском парке дружбы народов. Этим вечером в Минске проходит акция оппозиции. Как сообщает в Твиттере белорусский журналист Франак Вячорка, пришли тысячи людей. Место проведения акции оцепила полиция и армия. В числе требований участников – освобождение политзаключенных.