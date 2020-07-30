«Блокнот»: В Волгограде родителей школьников обязали закупить антисептики

В Волгограде родителей школьников обязали закупить антисептики, — утверждает местное издание «Блокнот» со ссылкой на мать одного из учеников. Она сослалась на сообщения от классного руководителя о том, что по новым санитарным требованиям антисептиками необходимо обрабатывать парты и другую мебель. При этом дополнительного финансирования на эти цели, как сообщается, не предусмотрено. Собеседница сайта не исключила, что подобные ситуации возникли и в других школах города. Она также отметила, что если не сдать деньги, это автоматически отразится на отношении к ребенку.
2020-07-30T19:07:26+03:00
2020-07-30T19:07:26+03:00
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19:07, 30 июля 2020
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