Ряд авиакомпаний, по данным Минпромторга, в будущем году получат в эксплуатацию самолеты Sukhoi Superjet 100

Ряд российских авиакомпаний, по данным Минпромторга, в будущем году получат в эксплуатацию самолеты Sukhoi Superjet 100.

Пока планируется поставить 59 самолетов. Первыми их получат авиакомпании «Аэрофлот», Red Wings, «Азимут» и «Якутия». Точных сроков поставки в Министне5рстве промышленности и торговли не называют.

Сейчас этот самолет в своем парке имеют 10 российских компаний и 2 зарубежные. Всего же в мире насчитывается чуть более двухсот машин. 50 из них находятся в собственности российского «Аэрофлота».

В СМИ неоднократно упоминалось, что изначально «Супержеты» были востребованы из-за того, что самолет управляется полностью за счет электроники, кроме того он дешевле и экономичнее конкурентов. Однако позднее за границей от «Сухого» стали отказываться из-за возникших сложностей с ремонтом. В начале прошлого года полностью от этого типа самолета отказалась ирландская авиакомпания CityJet – единственная, кто пользовался «Сухим Супержетом» в Европе.

Sukhoi Superjet 100 эксплуатируется в российской пассажирской авиации с 2011 года. Это первый отечественный самолет, разработанный после распада СССР.