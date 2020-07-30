Ни у кого из депутатов ГД не было двойного гражданства в 2016 году – актуальные данные в ЦИКе предоставить не смогли

Ни у кого из депутатов Госдумы не было двойного гражданства в 2016 году – актуальные данные в ЦИКе предоставить не смогли. Проверку ранее поручил провести спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

При всем глубоком уважении к Госдуме проверка двойного гражданства, зарубежной недвижимости, счетов и другой информации уже действующих депутатов не входит в компетенцию ЦИК, и у него для этого нет возможностей, ответила глава Центризбиркома Элла Пафилова на запрос спикера Госдумы. Единственное, что можно утверждать – на момент регистрации кандидатами в депутаты в 2016 году ни у кого второго гражданства не было. Да и тогда ЦИК проверить это не мог, он лишь собирал данные других ведомств. Памфилова напомнила, что «Существует презумпция доверия» — кандидат несет юридическую ответственность за предоставленную информацию. Что касается более свежих данных, то Центризбирком не обладает ни возможностями, ни полномочиями для проверки. Напомню, что ее решили провести после заявления депутата от КПРФ Дениса Парфенова о том, что якобы у десятков единороссов в Госдуме есть иностранное гражданство». Запрос со списком из 14 фамилий, среди которых Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов и Александр Жуков, направили в ЦИК.

В России с середины нулевых действует закон, запрещающий людям с двойным гражданством быть депутатом или сенатором. В обновленной Конституции чиновникам запрещается иметь какие-либо документы, позволяющие постоянно проживать за границей.