В посольстве РФ заявили, что задержанные под Минском граждане страны были, вероятно, охранниками, и ехали в Стамбул

В российском посольстве заявили, что задержанные под Минском граждане нашей страны были, вероятно, охранниками, и ехали в Стамбул. Остановиться в белорусском санатории им пришлось из-за опоздания на рейс, — утверждает глава дипмиссии Дмитрий Мезенцев. При этом он добавил, что у россиян был заключен контракт с одной из коммерческих фирм. Накануне силовые структуры Белоруссии сообщили о задержании тридцати трех бойцов российской частной военной компании «Вагнер». Следственный комитет республики объявил, что российских наемников подозревают в подготовке теракта.