В посольстве РФ заявили, что задержанные под Минском граждане страны были, вероятно, охранниками, и ехали в Стамбул

В российском посольстве заявили, что задержанные под Минском граждане нашей страны были, вероятно, охранниками, и ехали в Стамбул. Остановиться в белорусском санатории им пришлось из-за опоздания на рейс, — утверждает глава дипмиссии Дмитрий Мезенцев. При этом он добавил, что у россиян был заключен контракт с одной из коммерческих фирм. Накануне силовые структуры Белоруссии сообщили о задержании тридцати трех бойцов российской частной военной компании «Вагнер». Следственный комитет республики объявил, что российских наемников подозревают в подготовке теракта.
2020-07-30T19:05:19+03:00
2020-07-30T19:05:19+03:00
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19:05, 30 июля 2020
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