Магистральный газопровод оказался поврежден в результате ремонта на северо-западе Москвы

Все случилось на Хорошевском шоссе, недалеко от станции Московского центрального кольца «Хорошево». В 7 домах из-за аварии пришлось отключить газ. Как ожидается, его не будут подавать примерно до полуночи. При этом источник агентства ТАСС в экстренных службах утверждает, что жителей из близлежащих домов эвакуируют, но официального подтверждения этому нет. Неизвестны пока и точные причины инцидента. Собеседник агентства РИА Новости лишь говорит, что газопровод среднего давления оказался поврежден при земляных работах. Его диаметр достигает 11 сантиметров. При этом возгорания не произошло, также нет пострадавших. На место уже прибыл заместитель мэра Петр Бирюков: он сообщил, что подача газа по трубе приостановлена.



Власти Москвы ранее отчитывались о скором завершении реконструкции газопровода в Пресненском районе Москвы. Связаны ли эти действия с аварией на Хорошевском шоссе, неизвестно.