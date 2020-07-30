Журналист и муниципальный депутат Илья Азар запустил сайт для сбора денег на штрафы участникам одиночных пикетов

Он подсчитал, что за лето в России набралось больше сотни таких людей, которым может потребоваться финансовая помощь. На сайте picketman.ru Азар собирается публиковать материалы о пикетах, задержаниях, арестах и штрафах и интервью с участниками протеста. Сам Азар в конце мая получил 15 суток ареста за одиночный пикет в поддержку создателей интернет-проекта «Омбудсмен полиции».
2020-07-30T18:33:23+03:00
2020-07-30T18:33:23+03:00
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18:33, 30 июля 2020
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