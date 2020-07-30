Евросоюз ввел санкции в отношении четырех россиян, подозреваемых в причастности к кибератакам против ЕС

В санкционный список попали Алексей Минин, Алексей Моринец, Евгений Серебряков и Олег Сотников. В Евросоюзе их называют сотрудниками российской военной разведки. Также ЕС наложил санкции на одну из структур главного управления генштаба вооруженных сил России Центр специальных технологий. Кроме того, ограничения введены в отношении двух граждан Китая, одной организации из КНР и одной из Северной Кореи, — говорится в официальном журнале Евросоюза.
2020-07-30T18:33:10+03:00
2020-07-30T18:33:10+03:00
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18:33, 30 июля 2020
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