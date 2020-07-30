Мировой суд в Пресненском районе Москвы расторг брак сына бывшего генпрокурора России Артема Чайки и Марины Чайки, которые были женаты больше двадцати лет. Как сообщает сайт «Медуза», судья Александр Сихарулидзе удовлетворил ходатайство. Вопрос о проживании несовершеннолетних детей пары будет рассматриваться отдельно. Два дня назад Марина Чайка опубликовала видеообращение, в котором просила супруга дать ей развод и вернуть паспорт. Она пожаловалась на угрозы и обещания отобрать детей. По словам Марины Чайки, органы опеки дали ей понять, что заняли сторону мужа. Никаких имущественных претензий к супругу она не выдвигала.
2020-07-30T18:32:47+03:00
2020-07-30T18:32:47+03:00
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18:32, 30 июля 2020
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