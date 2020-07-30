Хоккейный клуб «Чикаго Блэкхокс» запретил болельщикам приходить на матчи команды в индейских шапках с перьями

На фоне антирассистской компании, охватившей США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, такая мера выглядит достаточно мягкой.

Логотипом команды со дня основания является изображение индейца. Запрет на ношение болельщиками перьев было принято после переговоров с представителями коренных народов Америки -говорится в заявлении «Чикаго Блэкхокс. В клубе отметили, что «эти символы являются священными, и носить их могут только уважаемые индейские вожди». Так что в качестве костюма или для повседневного ношения их использовать не следует.

При этом в Чикаго отметили, что не намерены отказываться от смены названия и логотипа клуба, поскольку они символизируют важную и историческую личность — Черного ястреба, чья жизнь вдохновлял ни одно поколение коренных американцев.

Клуб «Чикаго Блэкхоукс» был основан в 1926 году. Его первый владелец назвал команду в честь дивизии «Блэкхоук», которая, в свою очередь, получила имя вождя индейского племени сауков Черного Ястреба.

А вот клуб Национальной футбольной лиги «Вашингтон Редскинс» (краснокожие) объявил в начале июля, что откажется от своего названия, так как многие считают его оскорбительным для коренных жителей США.