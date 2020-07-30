Самый большой в мире марсоход запущен сегодня Соединенными Штатами Америки к Красной планете

Планетоход Perseverance уже вышел на межпланетную переходную орбиту, сообщает Аэро-космическое агентство США. По расчетам специалистов, аппарат достигнет Марса в середине февраля будущего года.

Основная цель – поиск следов микроорганизмов в кратере Йезеро. По мнению ученых, именно в этой части планеты ранее было русло реки, там могли сохраниться следы микробной жизни. Кроме того, они уверены, что ранее на Марсе существовала активная атмосфера, была вода и планета была защищена от воздействия солнечной радиации.

Планируется, что за время своей работы марсоход при помощи роботизированной руки соберет 40 образцов грунта. Вывезти на Землю их планируют не раньше 2026 года, когда на Красную планету отправят специальную совместную миссию Европейского космического агентства и NASA.

Кроме того, Perseverance оснащен специальным аппаратом MOXIE, который попробует вырабатывать кислород из диоксида углерода, присутствующего в марсианской атмосфере.

Вместе с ровером на Марс доставят и вертолет Ingenuity. Это первый в своем роде аппарат, который будет работать на планете. Он оснащен двумя камерами и способен на некоторое время зависать в воздухе, чтобы автоматически делать фотографии поверхности.



Это уже третья земная миссия за последние 10 дней, стартовавшая к Марсу. Ранее свои аппараты для изучения Красной планеты запустили Объединенные Арабские эмираты и Китай.