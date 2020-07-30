Американский лидер Дональд Трамп поднял вопрос о переносе президентских выборов в стране из-за коронавируса

Они должны состояться в ноябре. Демократы встретили эту идею критикой.

«Из-за возможности голосовать по почте предстоящие в этом году выборы будут самыми недостоверными и мошенническими в истории. Это будет великим унижением для США», — написал Дональд Трамп в своем Twitter. В сообщении он задается вопросом, отложить ли выборы до тех пор, пока люди не смогут правильно, надежно и безопасно проголосовать?

Трамп и до этого высказывался против голосования по почте, считая, что это открывает возможности для фальсификаций. Возможность дистанционного волеизъявления ввели на фоне эпидемии коронавируса, из-за которой Соединенные Штаты, где более 4,5 миллионов человек заразились, пострадали больше всего. Ранее бывший вице-президент США, демократ Джо Байден, считающийся основным соперником Трампа, обвинял его в намерении перенести выборы, чтобы обеспечить свое переизбрание. Сейчас рейтинг у действующего президента довольно низкий. Несколько демократов уже отреагировали на его twit, подчеркнув, что выборы откладывать нельзя, да и у Трампа нет таких полномочий. В ответ в предвыборном штабе президента пояснили, что он лишь задавался риторическим вопросом о хаосе, который устроили демократы.

В соответствии с Конституцией США день голосования назначается Конгрессом, его сейчас контролирует демократическая партия.

Несмотря на то, что до объявленной даты выборов осталось три месяца, партии пока так и не провели съезды и формально не выдвинули кандидатов.