Хабаровскому парламент предложили рассмотреть поправку против губернаторства Михаила Дегтярева

Согласно предложению, внесенному депутатом Петром Емельяновым, для кандидата на пост главы региона должен быть установлен ценз оседлости.

После отстранения от должности главы края Сергея Фургала и назначении на этот пост Дегтярева, двое депутатов, представителей местного отделения ЛДПР, вышли из партии. В регионе не утихают акции протеста. Новый руководитель края считает, что за организацией митингов стоят иностранные провокаторы. Об этом он сам Дегятрев в интервью телеканалу RTVI.

Дегтярев стал временным губернатором 10 дней назад. Тогда же президент подписал указ об отставке Фургала. Акции протеста, начавшиеся в регионе после ареста главы, называют самыми масштабными в истории края.

Они могут затихнуть, но, как показывает практика, после вспыхнут с новой силой – такое мнение «Эху Москвы» высказал социолог, основатель независимой исследовательской группы Сергей Белановский. У протеста появятся лидеры, это может произойти как раз в период затишья – отметил Белановский.

Между тем семья бывшего губернатора, обвиняемого в организации убийств, объявила сбор средств на оплату услуг адвокатов. Об этом сказала пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко.

Новый глава Хабаровского края, судя по расследованию Фонда борьбы с коррупцией, проблем материального характера не имеет. ФБК нашел у семьи Дегтярева недвижимость на сумму более 100 миллионов рублей. Как утверждает Алексей Навальный, представитель ЛДПР получил вознаграждение за участие в выборах столичного мэра. Навальный подчеркнул, что на момент строительства дома оба родителя Дегтярева работали врачами в самарской больнице.