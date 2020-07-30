В Санкт-Петербурге по факту убийства рэп-музыканта Энди Картрайта возбуждено уголовное дело

Правоохранительные органы подозревают в совершении преступления жену артиста.

Части тела рэпера Александра Юшко, более известного как Энди Картрайт, нашли в его собственной квартире. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах. Пакеты с останками пролежали в холодильнике несколько дней. В полицию обратился адвокат жены погибшего. Он рассказал, что мужчина умер от передозировки. Супруга хотела спрятать тело и расчленила его. Женщина якобы, цитирую, «не хотела для мужа бесславной смерти» от наркотиков, поэтому решила, что он «просто исчезнет». Следователи изъяли ножовку, разделочную доску и пластиковый таз. Отмечу, это не первое подобное преступление в Петербурге за последнее время. Самым известным стало дело историка Олега Соколова, также недавно в убийстве и расчленении жены признался молодой петербуржец, а еще раньше полиция выловила из реки близ Петербурга остатки другого расчленненого человека.

Энди Картрайт – украинский исполнитель, известный благодаря участию в популярном рэп-шоу «Версус баттл».