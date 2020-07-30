Рассмотрение дела о ДТП с участием Михаила Ефремова по существу начнется 5 августа

Такое решение сегодня принял Пресненский суд Москвы.

На предварительные слушания ни журналистов, ни небольшую группу поддержки актера не пустили. Пока судья Елена Абрамова разбиралась в процессуальных моментах, и в частности продлевала домашний арест обвиняемого до января следующего года, возле здания суда около десяти женщин убеждали собравшихся в том, что Ефремов, скорее всего, к смертельному ДТП не имеет никакого отношения, а пресса торопится с выводами.



Первым здание суда покинул адвокат потерпевших Александр Добровинский. Он рассказал, что суд отказался считать сожительницу погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова потерпевшей. Он предположил, что приговор по этому делу может быть вынесен до конца лета.



Следом из суда вывели Михаила Ефремова в кепке, рубашке и медицинской маске под конвоем. Пока артиста усаживали в машину ФСИН, которая увезла его домой, его поклонница хором скандировали «невиновен». Вскоре к журналистам вышел его защитник. Эльман Пашаев обвинил родственников погибшего Захарова в желании заработать на этом деле. Говоря о виновности Ефремова, Пашаев заметил: в момент ДТП актер был в машине, но пока не ясно, был ли он за рулем. Защитник напоследок уточнил, что 5 августа в день начала суда, он на слушаниях присутствовать не сможет.



Судья Елена Абрамова, которая ведет процесс Ефремова, известна по приговорам футболистам Кокорину и Мамаеву, экс-полковнику Захарченко и блогеру Синице.