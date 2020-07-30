Власти Белоруссии подозревают более 30 задержанных в стране россиян в подготовке массовых беспорядков

При этом еще утром предъявленные претензии были более тяжелыми.

Официальный Минск за один день сообщил о двух разных уголовных статьях против россиян, которых власти считают бойцами частной военной кампании Вагнера. Изначально госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков утверждал, что их подозревают в подготовке терактов. Однако в более позднем сообщении Следственного комитета об этом не сказано ни слова. Теперь речь идет о подготовке массовых беспорядков. Следователи попросили заключить задержанных накануне россиян под стражу.

В Минске убеждены: они хотели дестабилизировать обстановку во время продолжающейся кампании по выборам президента. При этом власти утверждают, что на свободе остаются еще около 200 человек, которых также подозревают в этом.

Более того, кандидатам в президенты сообщили, что Россия готовит еще несколько групп неких боевиков под Псковом и Невелем, которые якобы намерены проникнуть в Белоруссию. Как утверждает один из претендентов на высший пост Андрей Дмитриев, это в ходе экстренной встречи в Центризбиркоме сказал госсекретарь Совбеза Андрей Равков. По словам политика, он также предупредил о возможных провокациях на массовых акциях и не исключил даже отключения интернета в случае угрозы безопасности. Некоторые меры уже приняты: местные пограничники усилили оперативное прикрытие границы, в том числе, с Россией.

По делу о подготовке беспорядков, к слову, проходят не только россияне, называемые Минском наемниками ЧВК «Вагнера», но и некоторые белорусские активисты. Это блогер Сергей Тихановский, чья супруга Светлана Тихановская стала вместо него кандидатом в президенты, а также политик Николай Статкевич. Оказались под стражей они, правда, еще два месяца назад.

Задержание россиян произошло на фоне продолжающихся несколько месяцев протестных акций в Белоруссии. При этом президент страны Александр Лукашенко ранее утверждал, что перед выборами возможна дестабилизация обстановки, в том числе, путем привлечения частных военных кампаний.

«Новая газета» выяснила, что по меньшей мере несколько задержанных россиян действительно могут быть связанны с ЧВК Вагнера.

Российские власти официально отреагировали на задержание соотечественников лишь спустя сутки. В Кремле отметили, что пока не имеют подтверждений того, что для задержания были какие-либо основания. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков добавил, что Владимир Путин не планирует звонить Александру Лукашенко.

Между тем, российский посол в Минске сказал, что задержанные предположительно могут быть сотрудниками частного охранного предприятия. Консулы потребовали доступа к соотечественникам и направили соответствующую ноту в белорусский МИД.

Инцидент с задержанием россиян с большой вероятностью может быть частью кампании действующей власти в преддверии выборов – это не исключает белорусский политолог Валерий Карбалевич. Властям важно показать, что политическую ситуацию в Белоруссии пытаются дестабилизировать извне, добавил Карбалевич.

На этом фоне в эти минуты в Минске должен стартовать предвыборный митинг оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. В своем видео один из главных соперников Александра Лукашенко сказала, что ее цель не получение власти, а проведение честных выборов.

Выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа.