Суд в Москве отказался раскрыть международному «Мемориалу» информацию о прокурорах из сталинских «троек»

Суд в Москве отказался раскрыть международному обществу «Мемориал» информацию о прокурорах из сталинских троек, которые выносили расстрельные приговоры. Историки сдаваться не намерены.

В суд глава правления международного общества Ян Рачинский и юрист Марина Агальцова принесли два сборника о членах троек НКВД. Судья Тверского суда Алексей СтеклИев оживился. «Дайте-ка книжки, вдруг найду там родственников?», — сказал он. Многие годы «Мемориал» собирает информацию о тех, кто в период сталинского Большого террора выносил расстрельные приговоры без суда и следствия. Или отправлял людей на многие годы в лагеря и тюрьмы. За 37-38-й годы по данным правозащитников в Советском Союзе к высшей мере наказания приговорили более 700 тысяч человек. Этих людей называли врагами народа, контрреволюционерами, вредителями. Расправлялись с родными и близкими. Людьми разных возрастов, профессий и социального положения. Решения тройки, в которые входили и прокуроры, выносили заочно — по материалам дел, представляемым органами НКВД, в некоторых случаях при отсутствии материалов — по спискам арестованных. Справочник, который готовит «Мемориал», рассказывает о прокурорах, выносивших такие приговоры. Сотрудники «Мемориала» не смогли найти сведения об 11-ти прокурорах. Нужны фамилия, имя и отчество, социальное происхождение, номер партийного билета и послужной список. На просьбу правозащитников генпрокуратура дважды информацию предоставить отказалась. Там сослались на закон о персональных данных. В надзорном ведомстве сказали, что необходимо согласие родственников этих людей. Представители «Международного мемориала» пошли в суд. С первой попытки получить необходимую информацию не удалось. Тверской суд и судья Стеклиев отказали. Но «Мемориал» не оставит попыток узнать правду о тех, кто давал санкции на многочисленные убийства, заверил Эхо Москвы глава правления «Международного мемориала» Ян Рачинский.

В иске в суд сотрудники организации подчеркивали, что закон не распространяется на архивные данные. В доступе к ним отказывать нельзя. Иначе это может кончиться тем, что ни о ком информацию получить станет невозможно, опасаются в «Мемориале».

Представитель генпрокуратуры в суде сегодня признала, что информация, которую «Мемориал» просит предоставить, действительно является архивной.

С решением Тверского суда Москвы не согласен и научный руководитель Государственного архива России Сергей Мироненко.

Член Президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин считает законным решение суда, который отказался удовлетворить требование общества «Мемориал» о предоставлении сведений об 11 прокурорах из сталинских «троек». Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я считаю, что в этом случае прокуратура поступила в соответствие с законом и объективно», – сказал он.

По мнению В.Рашкина, говорить о тех временах следует очень осторожно, слишком «много вранья» звучит в современном медийном пространстве.

«Простые граждане верят в то, что говорят. Характеристики сталинского периода было много, якобы это исторические факты, которые ничего общего с историей не имеет. Данный вопрос надо аккуратно освещать с точки зрения правдивости. Но извращать этот период не находя доли позитива — это тоже неправильно. Должно быть объективное освещение этих вопросов», — отметил он.

Тверской суд Москвы принял сторону Генпрокуратуры в споре с правозащитным обществом «Мемориал», которое требовало предоставления информации о советских прокурорах, входивших в состав сталинских «троек».

Правозащитники просили суд обязать Генпрокуратуру раскрыть имена, даты жизни, места рождения, социальное происхождение, образование, партийность и послужные списки 11 прокуроров. При этом они отметили, что со времени создания указанных сведений прошло 75 лет и это позволяет получать к ним доступ по законодательству об архивном деле.