ФБК утверждает, что обнаружил у родителей Михаила Дегтярева дом и квартиру в Москве стоимостью не менее 125 млн руб.

Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что обнаружил у родителей нового главы Хабаровского края Михаила Дегтярева дом и квартиру в Москве стоимостью не менее ста двадцати пяти миллионов рублей. В ФБК подчеркивают, что, согласно налоговым декларациям, семья не могла позволить себе такие покупки. Михаил Дегтярев был назначен исполняющим обязанности губернатора десять дней назад после увольнения с этой должности Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.
2020-07-30T17:33:41+03:00
2020-07-30T17:33:41+03:00
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17:33, 30 июля 2020
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