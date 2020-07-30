ФБК утверждает, что обнаружил у родителей Михаила Дегтярева дом и квартиру в Москве стоимостью не менее 125 млн руб.

Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что обнаружил у родителей нового главы Хабаровского края Михаила Дегтярева дом и квартиру в Москве стоимостью не менее ста двадцати пяти миллионов рублей. В ФБК подчеркивают, что, согласно налоговым декларациям, семья не могла позволить себе такие покупки. Михаил Дегтярев был назначен исполняющим обязанности губернатора десять дней назад после увольнения с этой должности Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.