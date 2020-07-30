Собянин: Потери Москвы от пандемии коронавируса к концу года составят около пятисот миллиардов рублей

Потери Москвы от пандемии коронавируса к концу года составят около пятисот миллиардов рублей, — заявил мэр Сергей Собянин. Кроме того, 250 миллиардов, по его словам, уже потрачено на борьбу с вирусом и на поддержку граждан и бизнеса. Собянин подчеркнул, что в результате ситуация с коронавирусом в Москве стала стабильной, пик заболеваемости был пройден.
2020-07-30T17:32:54+03:00
2020-07-30T17:32:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 30 июля 2020
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