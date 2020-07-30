Задержанные под Минском россияне направлялись в другое государство, — заявили в посольстве нашей страны в Белоруссии

По словам дипломатов, граждане России опоздали на рейс, после чего отправились в санаторий «Белорусочка», откуда их забрали силовики.

Накануне в КГБ Белоруссии заявили, что в республике задержаны 33 бойца российской частной военной компании и что всего в страну прибыли около двухсот боевиков с целью дестабилизировать ситуацию перед выборами.