Президент США Дональд Трамп задался вопросом о необходимости переноса выборов главы государства, намеченных на ноябрь

Соответствующую публикацию он разместил в Твиттере. По мнению американского лидера, в условиях пандемии, из-за возможности голосовать по почте, выборы могут оказаться самыми нечестными в истории и, как он написал, это будет большим позором для США. Ранее Трамп неоднократно критиковал возможность голосовать по почте и говорил, что это угроза его переизбранию на второй срок.
2020-07-30T17:07:15+03:00
2020-07-30T17:07:15+03:00
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17:07, 30 июля 2020
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