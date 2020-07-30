Президент США Дональд Трамп задался вопросом о необходимости переноса выборов главы государства, намеченных на ноябрь

Соответствующую публикацию он разместил в Твиттере. По мнению американского лидера, в условиях пандемии, из-за возможности голосовать по почте, выборы могут оказаться самыми нечестными в истории и, как он написал, это будет большим позором для США. Ранее Трамп неоднократно критиковал возможность голосовать по почте и говорил, что это угроза его переизбранию на второй срок.