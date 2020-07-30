Мэр Москвы Сергей Собянин не уверен, что столице в этом году удастся масштабно отметить День города

При этом он добавил, что надеется на лучшее. Подготовка к празднованию, по его словам, уже началась. Собянин утверждает, что город достиг минимальных показателей по заражению коронавирусом. Собянин также выразил надежду, что школы столицы с 1 сентября начнут работать в очном режиме. Однако, по его словам, есть опасность периодического закрытия отдельных классов и учебных заведений целиком.