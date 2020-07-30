В Москве возбудили уголовно дело в отношении россиянки, которая трижды проголосовала по поправкам к Конституции

Преследование начато после того, как гражданка России и Израиля Яэль Ильински написала на своей странице в Фейсбуке о том, что смогла несколько раз проголосовать. По ее словам, первый бюллетень она получила в российском посольстве в Тель-Авиве, второй – в Генконсульстве в Хайфе, а третий – дистанционно. Кроме того, она указала на то, что бюллетень был выдан и ее несовершеннолетней дочери. Ее паспорт на избирательном участке смотреть не стали.

Теперь Ильински вменяют статью о незаконном получении бюллетеня на голосовании, ей грозит до трех лет лишения свободы или штраф в размере от ста до трехсот тысяч рублей. Следственный органы сообщают, что пока устанавливают местонахождение россиянки.

В интервью сайту «МБХ медиа» Ильински сказала, что об уголовном деле ее никто не известил. Для нее само преследование означает, что в Россию вернуться она уже не сможет.

В день голосования по поправкам к Конституции журналисты неоднократно сообщали, что могли проголосовать несколько раз. Так, многие из них получали первый бюллетень дистанционно, а позднее повторно голосовали на избирательных участках.