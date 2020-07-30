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16:34, 30 июля 2020

Американское аэрокосмическое агентство запустило новый марсоход

Это самый большой планетоход в мире. Его вес превышает тонну, длина составляет 3 метра, ширина – более двух с половиной метров. Марсоход будет искать на планете признаки существования в прошлом микробиологических форм жизни. Он соберет образцы грунта, будет изучать климат и погоду. Кроме того, на Марс будут доставлены образцы материалов, из которых планируется делать скафандры для высадки людей на поверхность. Инженеры проверят, как на образцы влияет марсианская среда и впервые в истории исследования Марса на планету доставят экспериментальный вертолетный дрон. Прежде в рамках подобных миссий не использовались аппараты, способные летать в атмосфере.



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