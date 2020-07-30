Собянин: Уровень заражения коронавирусом в Москве достиг минимума

Уровень заражения коронавирусом в Москве достиг минимума, — утверждает мэр Сергей Собянин. Ниже, по его словам, не будет. Как сказал градоначальник, по Москве передвигаются миллионы людей, сотни тысяч приезжают из других регионов, и лелеять надежду на уход в ноль вряд ли приходится. По расчетам Собянина, в ближайшие недели статистика будет сохраняться на уровне 650-700 заболевших в день.