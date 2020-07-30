Центризбирком отказался проверять депутатов Госдумы на наличие второго гражданства

Как сказала глава ЦИК Элла Памфилова, этот вопрос не по адресу. Она подчеркнула, что в функции избирательных комиссий входит только проверка данных на момент регистрации кандидатов, которые идут в депутаты. По словам Памфиловой, никто из действующих депутатов Госдумы не имел второго гражданства на момент регистрации в 2016 году. Что было дальше, по словам председателя Центризбиркома, комиссия знать не может, поскольку не имеет полномочий. Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить некоторых депутатов на наличие второго гражданства или вида на жительство в другой стране. Поводом стали слова депутата от КПРФ Дениса Парфенова, утверждавшего, что минимум у 39 депутатов «Единой России» есть иностранное гражданство.