Власти Белоруссии попросили Украину проверить задержанных под Минском на причастность к преступлениям на Украине

Власти Белоруссии попросили Украину проверить задержанных под Минском наемников частной военной компании «Вагнер» на причастность к совершению преступлений на территории Украины. Просьба была высказана во время встречи руководителя украинской дипмиссии с министром иностранных дел Белоруссии. Накануне в КГБ республики заявили, что на территории Белоруссии задержаны 33 бойца российской частной военной компании. Служба безопасности Украины сообщила, что это люди, которые принимали активное участие в боевых действиях в Донбассе. В СБУ добавили, что задержанные должны быть выданы Киеву.