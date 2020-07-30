Власти Белоруссии попросили Украину проверить задержанных под Минском на причастность к преступлениям на Украине

Власти Белоруссии попросили Украину проверить задержанных под Минском наемников частной военной компании «Вагнер» на причастность к совершению преступлений на территории Украины. Просьба была высказана во время встречи руководителя украинской дипмиссии с министром иностранных дел Белоруссии. Накануне в КГБ республики заявили, что на территории Белоруссии задержаны 33 бойца российской частной военной компании. Служба безопасности Украины сообщила, что это люди, которые принимали активное участие в боевых действиях в Донбассе. В СБУ добавили, что задержанные должны быть выданы Киеву.
2020-07-30T16:32:50+03:00
2020-07-30T16:32:50+03:00
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16:32, 30 июля 2020
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